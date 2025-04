DZ sprejel novelo zakona o divjadi in lovstvu

Ljubljana, 15. aprila - DZ je na današnji izredni seji sprejel novelo zakona o divjadi in lovstvu, s katero se posodablja tiste dele zakona, ki so se v času njegovega 20-letnega izvajanja izkazali kot pomanjkljivi oziroma nepopolni. Hkrati vnaša v postopke več preglednosti, praktičnosti in učinkovitosti.