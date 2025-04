Vreme: Zvečer bodo padavine večinoma ponehale

Zvečer bodo ponekod na severozahodu še padavine, drugod pa bodo večinoma ponehale. Ponoči se bo na vzhodu države zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v zahodni polovici države. Predvsem v krajih na severozahodu bodo čez dan nastale krajevne plohe, možne bodo tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal južni do jugovzhodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva večinoma oblačno in suho. Popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo širile proti notranjosti države. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, drugod veter južnih smeri.

V petek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih.

V soboto bo na zahodu spremenljivo oblačno, proti vzhodu pa bo jasnine več. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodno polovico Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska motnja se zadržuje nad zahodno Evropo. Z močnimi južnimi vetrovi doteka k nam vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Do večera bodo padavine večinoma ponehale, razen v krajih na zahodu. Oblačnost se bo trgala. V krajih vzhodno, severno in južno od nas se bo delno razjasnilo.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v krajih vzhodno od nas sprva tudi pretežno jasno. Predvsem na območju Karnijskih in Julijskih Alp bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal šibak do zmeren jugo.