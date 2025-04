Italijo zajele obilne padavine

Rim, 15. aprila - Del Italije so danes zajele obilne padavine, ki se bodo po napovedih vremenoslovcev nadaljevale najmanj do četrtka. Italijanska civilna zaščita je zaradi dežja izdala rumeno opozorilo za deset italijanskih dežel, med drugim za Toskano, Lacij, Umbrijo ter dele Furlanije - Julijske krajine (FJK) in Benečije (Veneto).