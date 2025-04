V času akcije Hitrost policisti ugotovili skoraj 4700 prekoračitev hitrosti

Ljubljana, 15. aprila - Policisti so v času trajanja nacionalne akcije Hitrost ugotovili 4691 prekoračitev hitrosti, od tega 3166 v naselju, 602 izven naselja in 923 na avtocestah ter hitrih cestah. Kot so za STA še navedli na policiji, so bili vozniki v 389 primerih za kršitve opozorjeni. Med vsemi kršitelji so bili 603 tujci.