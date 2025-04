Velenjski proračun lani s 84-odstotno realizacijo prihodkov

Velenje, 15. aprila - Svetniki Mestne občine Velenje so na seji sprejeli zaključni račun lanskega proračuna, ki je bil pri prihodkih 84-odstotno realiziran. Večinsko so potrdili tudi predlog, da harmonikarju Robertu Goterju podelijo priznanje ambasador občine. Na seji, ki še traja, so potrdili več kadrovskih imenovanj in se seznanili z več poročili, tudi policijskim.