Poziv k pravilni uporabi biocidnih proizvodov pri zatiranju glodalcev

Ljubljana, 15. aprila - Urad RS za kemikalije še vedno opaža neustrezne prakse pri zatiranju glodalcev, kot je stalno nastavljanje antikoagulacijskih rodenticidnih vab. Uporabnike poziva, naj jih uporabljajo dosledno v skladu z navodili, saj predstavljajo tveganje za zdravje in okolje. Za nepravilno uporabo so predpisane globe, so opozorili.