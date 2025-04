V Iraku zaradi peščenega viharja hospitalizirali več tisoč ljudi

Basra/Nadžaf, 15. aprila - Osrednji in južni del Iraka je zajel peščeni vihar, zaradi katerega je več kot 3700 ljudi, ki so imeli težave z dihanjem, pristalo v bolnišnici, je danes sporočilo iraško ministrstvo za zdravje. Letališča v južnih provincah Nadžaf in Basra so spričo slabe vidljivosti zaprli. Razmere so se sicer medtem že nekoliko umirile.