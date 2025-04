ZN opozarjajo na visoko število ubitih v izraelskih napadih na Libanon

Ženeva, 15. aprila - Izraelske sile so od uveljavitve prekinitve ognja z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah konec lanskega leta v Libanonu ubile najmanj 71 civilistov, vključno z več ženskami in otroki, so danes opozorili Združeni narodi. Pozvali so k takojšnjemu končanju nasilja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.