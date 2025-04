Slovenska obrambna industrija se brez pomoči države težko razvija

pripravila Katarina Bulatović

Ljubljana, 23. aprila - Geopolitične razmere vplivajo tudi na razvoj slovenske obrambne industrije. Mors, ki povečuje sredstva za opremo in infrastrukturo, jo odločno podpira. "Verjeti moramo v slovensko obrambno industrijo," meni generalni direktor direktorata za logistiko Željko Kralj. Prednosti so nižje cene, več nadzora nad produkti in možnost prodora v tujino.