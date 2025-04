Ob začetku kolesarske sezone poziv tako kolesarjem kot voznikom k previdnosti in strpnosti

Ljubljana, 15. aprila - Ob začetku kolesarske sezone so predstavniki pristojnih institucij na novinarski konferenci poudarili, da so kolesarji ranljiva skupina, na katero morajo biti vozniki posebej pozorni. Tako kolesarje kot voznike so pozvali k odgovornemu ravnanju v prometu, upoštevanju cestnoprometnih predpisov in strpnosti.