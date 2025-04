Gospodarski krog vlado poziva k razbremenitvi gospodarstva in posameznikov

Ljubljana, 15. aprila - Gospodarski krog, ki združuje gospodarske in kmetijske organizacije, za ohranitev konkurenčnosti države vlado poziva k razbremenitvi gospodarstva in posameznikov. "Potrebujemo davčno razbremenitev, odlog uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi, omejitev cen elektrike in debirokratizacijo," je strnil predsednik GZS Tibor Šimonka.