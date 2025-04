Velenjski policisti zasegli dve lovski puški in 500 nabojev

Velenje, 15. aprila - Občanu z območja Velenja so policisti zasegli dve lovski puški in okoli 500 nabojev različnih kalibrov. Gre za orožje z večjo prebojnostjo, občan pa za orožje ni imel ustreznih dovoljenj. Policisti poleg izvora orožja in streliva preverjajo tudi, če je bilo orožje uporabljeno pri kakšnem kaznivem dejanju, so sporočili s Policijske uprave Celje.