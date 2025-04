Na konferenci o varnosti v šolah opozorili na pomen hitrega ukrepanja v primeru nasilja

Ljubljana, 15. aprila - Inštitut za varnostno kulturo in Slovensko združenje za varen svet sta organizirala konferenco o varnosti in (ne)nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kot je dejala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle, mora družba prepoznati pomen spoštovanja temeljnih človekovih pravic in hitro ukrepati, ko zazna nasilje.