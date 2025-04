Učni model Tilka za medkulturno in istočasno poučevanje jezika in književnosti

Ljubljana, 15. aprila - Učitelji več jezikov se bodo lahko naslednji mesec prvič udeležili usposabljanja za rabo učnega modela Tilka, ki sledi medkulturnemu in istočasnemu poučevanju jezika in književnosti. Ta bo na ljubljanski pedagoški fakulteti potekal 16. in 23. maja, je pred današnjo novinarsko konferenco za STA povedala avtorica modela Vesna Mikolič.