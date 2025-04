Ob drugi obletnici vojne v Sudanu na konferenci v Londonu o poti iz konflikta

London/Kartum, 15. aprila - Na drugo obletnico začetka vojne v Sudanu danes London prireja mednarodno konferenco, namenjeno iskanju možnosti za rešitev konflikta in izboljšanje razmer. Med udeleženci so ministri okrog 20 držav, ni pa predstavnikov vojskujočih se strani. Vrstijo se opozorila o humanitarni krizi in uničenju, ZN pa pozivajo k nujnemu ukrepanju.