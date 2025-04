Na posvetu ob 30. obletnici ponovne uvedbe mature tudi o njenih aktualnih izzivih

Ljubljana, 15. aprila - Na posvetu Državnega izpitnega centra ob 30. obletnici ponovne uvedbe mature so osvetlili korake do njenih začetkov. Z njeno uvedbo je tudi država opravila zrelostni izpit, je ocenil nekdanji šolski minister Slavko Gaber. Na posvetu so izpostavili tudi nekatere kritike in izzive pri maturi, ki se ji po 20 letih obeta korenitejša sprememba.