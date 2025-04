Dijaški dom Celje v obsežni prenovi

Celje, 15. aprila - V Dijaškem domu Celje te dni poteka obsežna prenova, ki bo trajno izboljšala bivalne pogoje za dijake in študente. Projekt, ki ga sofinancirata ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter EU iz mehanizma za okrevanje in odpornost, bo celovito energetsko in statično posodobil celoten objekt. Skupna vrednost prenove znaša približno 6,5 milijona evrov.