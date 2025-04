Paige Bueckers prvi izbor nabora WNBA, Ajša Sivka deseti

New York, 15. aprila - Ameriška košarkarica Paige Bueckers je bila pričakovano prvi izbor na naboru severnoameriške lige WNBA, 23-letnico so izbrali Dallas Wings. Velik uspeh je doživela tudi komaj 19-letna slovenska reprezentantka Ajša Sivka, ki so jo kot prvo Slovenko v zgodovini izbrali v prvem krogu. Sivko je kot deseti izbor nabora izbrala ekipa Chicago Sky.