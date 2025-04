Kralji zanesljivi gospodarji ledu v Edmontonu

Edmonton, 15. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so na gostovanju v Edmontonu dokončno potrdili prednost domačega terena v prvem krogu končnice. Na gostovanju pri naftarjih, njihovih neposrednih tekmecih, so zmagali kar s 5:0 in rešili še zadnje vprašanje do konca rednega dela. Kopitar se je izkazal z dvema podajama.