Ameriška vlada namerava ukiniti prispevke ZDA za ZN in zvezo Nato

Washington, 15. aprila - Ameriška vlada namerava med drugim ukiniti tudi prispevke ZDA za Združene narode in zvezo Nato, poroča Washington Post, ki se sklicuje na interni dokument o proračunu za leto 2026 direktorja za proračun in načrtovanje v State Departmentu Douglasa Pitkina. Državni sekretar Marco Rubio bi moral do danes oddati svoje pripombe.