Newyorške borze končale v zelenem

New York, 14. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Delnice na Wall Streetu so se močno dvignile, saj so trgi pozdravili bolj spravljive znake Trumpove administracije na področju trgovine, vključno z izjemami za ključno elektroniko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.