Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi zunanje ministrice Tanje Fajon o tem, da so z zunanjimi ministri Zahodnega Balkana dosegli dogovor, da je nujno pomagati kandidatkam iz regije na njihovi poti v EU do leta 2030. Poročale so tudi o tem, kakšne posledice bo imel neporavnan dolg Republike Srbske slovenskemu podjetju Viadukt v BiH.