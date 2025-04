Lakovič in Tobey brez evropskega naslova, čustveni Dončić v Dallasu

Ljubljana, 14. aprila - V pregledu tedna je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) izpostavila poraz trenerja Jake Lakoviča in centra Mika Tobeyja v finalu evropskega pokala ter čustveno vrnitev Luke Dončića v Dallas. Dobro so igrali tudi reprezentanti v ligi Aba in drugod, pred Zoranom Dragićem in Bilbaom pa je prva tekma finala Fibinega evropskega pokala.