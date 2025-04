Ljubljanski mestni svet potrdil prejemnike občinskih nagrad

Ljubljana, 14. aprila - Ljubljanski mestni svet je potrdil prejemnike občinskih nagrad. Častnim meščanom in meščankam Ljubljane sta se pridružila igralka Milena Zupančič in nekdanji predsednik republike Danilo Türk. Svetniki so naziv Zupančič potrdili soglasno, medtem ko jih je proti Türku glasovalo deset. Mestni svet je sprejeli tudi zaključni račun lanskega proračuna.