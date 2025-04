Dončićevi dresi najbolj prodajani v NBA

New York, 14. aprila - Dresi z imenom Luke Dončića pri Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers so najbolj prodajani to sezono severnoameriške lige NBA, poroča New York Times. S tem je slovenski as od sezone 2012/13 postal prvi košarkar z največ prodanimi dresi, ki ne sliši na ime Stephen Curry in LeBron James, ter sploh prvi mednarodni zvezdnik s tem dosežkom.