KPK: Pravila o nasprotju interesov kršena največkrat

Ljubljana, 14. aprila - Predhodni postopek KPK v primeru povezav premierja Roberta Goloba in poslovneža Tomaža Subotiča bo predvidoma končan v nekaj mesecih, so za STA navedli na KPK. Čeprav so pravila glede nasprotja interesov v veljavi že 15 let, sicer še vedno zaznavajo njihovo pomanjkljivo poznavanje, največ ugotovljenih kršitev beležijo prav s tega področja.