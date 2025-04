EU tudi uradno preložila uvedbo protiukrepov na ameriške carine

Bruselj, 14. aprila - Evropska unija je tudi uradno preložila uvedbo protiukrepov v odziv na ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki bi se morali začeti izvajati v torek, so danes sporočili iz Bruslja. Kot so pojasnili, želijo s tem zagotoviti "čas in prostor" za pogajanja z ZDA. Odlog bo veljal do 90 dni.