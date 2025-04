Goldman Sachs z višjim četrtletnim dobičkom

New York, 14. aprila - Ameriška investicijska banka Goldman Sachs je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila 4,58 milijarde dolarjev oziroma 14,12 dolarja čistega dobička na delnico. Prihodki so od prvega četrtletja lani narasli za šest odstotkov na 15,06 milijarde dolarjev, so sporočili iz banke.