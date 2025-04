Vreme: Ponoči bo dež zajel vso Slovenijo

Ljubljana, 14. aprila - Zvečer se bo dež okrepil in ponoči od jugozahoda razširil nad vso Slovenijo. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačno in dopoldne deževno, več padavin bo v hribovitih krajih na zahodu. Možna bo tudi kakšna nevihta. Popoldne bo dež postopno ponehal, le ponekod na zahodu in severu bo zvečer občasno še deževalo, oblačnost se bo začela trgati. Pihal bo okrepljen južni veter, ob morju zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: v sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih.

Vremenska slika: nad zahodno Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka s središčem severno od Britanskega otočja. Od juga k nam priteka vlažen in dokaj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči se bodo padavine od jugozahoda razširile nad vse sosednje pokrajine. Ob Jadranu se bo krepil jugo. V torek bo oblačno in deževno, več dežja bo v krajih zahodno od nas. V krajih vzhodno od nas pa bodo popoldne padavine večinoma ponehale. Pihal bo jugozahodnik, na Jadranu okrepljen jugo.