Razmere na slovenskih cestah ob 16.30

Ljubljana, 14. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi del na štajerski avtocesti, med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, zamuda do 30 minut, za osebna vozila. Zastoj tovornih vozil sega do priključka Slovenska Bistrica jug, stojijo tudi na več odsekih od Frama do Slovenske Bistrice sever.