Poslanci in vodstvo NSi se danes mudijo na obisku v Spodnji Savinjski dolini

Vransko, 14. aprila - Poslanska skupina in vodstvo NSi se danes mudijo na terenskem obisku v Spodnji Savinjski dolini. V mlekarni Celeia so spoznali izzive mlečnopredelovalne industrije, oglasili so se na Inštitutu za hmeljarstvo in obiskali dom starejših na Vranskem, je dejal vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.