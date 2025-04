Na Madžarskem odslej z ustavnim dopolnilom priznana le dva spola

Budimpešta, 14. aprila - Madžarski parlament je danes potrdil več ustavnih dopolnil, med njimi določbo o tem, da je oseba lahko le moškega ali ženskega spola. Spremembe vključujejo tudi možnost začasnega odvzema državljanstva nekaterim dvojnim državljanom in ustavno zaščito pravice otrok do "ustreznega telesnega, duševnega in moralnega razvoja".