Na posvetu opozorili na pomen varovanja kmetijskih zemljišč na obmejnih območjih

Ljubljana, 14. aprila - Pristojni bi morali varovanju kmetijskih zemljišč in naselitvene strukture na obmejnih območjih posvetiti večjo pozornost ter preprečiti, da ta zemljišča kupujejo tuji državljani. Obmejna kmetijska zemljišča imajo namreč strateški državni interes in so temeljni vir prehranske varnosti, je bilo slišati na današnjem posvetu v državnem svetu.