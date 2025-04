Ministrstvo poziva svet celjske bolnišnice, naj preveri poslovanje zavoda

Ljubljana, 14. aprila - Na ministrstvu za zdravje so za STA potrdili, da so prejeli odstopno izjavo Tomaža Subotiča s funkcije predsednika sveta Splošne bolnišnice (SB) Celje. Svet zavoda bodo še danes pozvali, da skliče izredno sejo in preveri poslovanje bolnišnice, s poudarkom na sklenjenih svetovalnih pogodbah ter po potrebi naloži izvedbo zunanje revizije poslovanja.