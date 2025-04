Vatovec: Kordišu želimo vse najboljše na njegovi nadaljnji politični poti

Ljubljana, 14. aprila - Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je izstop Mihe Kordiša iz poslanske skupine pospremil z besedami, da Kordišu želijo srečo na nadaljnji poti. Očitke o neliberalnih reformah in izdaji volivcev pa je zavrnil in ocenil, da Levica na svojih resorjih dosega "gromozanske premike", posamezni kompromisi pa so cena dela v koaliciji.