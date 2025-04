Novo mesto, 14. aprila - Neznano kam je v noči na nedeljo odšla 13-letna Laura Kosec iz Brezja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ob odhodu od doma je nosila belo majico, modre hlače in bele športne copate. Policisti prosijo vse, ki bi jo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.