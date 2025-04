Kranju evropska sredstva za preureditev ploščadi pred občinsko stavbo

Kranj, 14. aprila - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je Mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za projekt Brioni, s katerim bo občina preuredila ploščad Brioni pred občinsko stavbo. Ukinila bo 53 parkirnih mest in območje namenila pešcem in kolesarjem. Ocenjena vrednost projekta je 1,55 milijona evrov.