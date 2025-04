Na območju novomeške policijske uprave več vlomov v cerkve

Novo mesto/Sevnica, 14. aprila - Na območju Policijske uprave Novo mesto so v zadnjem mesecu obravnavali več vlomov v cerkve in pomožne objekte. Storilci v večini primerov niso ničesar vzeli, so pa z vlomi povzročili premoženjsko škodo. Policisti in kriminalisti storilce še iščejo, v vseh primerih pa so opravili oglede krajev kaznivih dejanj.