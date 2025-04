Oddelek za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta praznuje 20 let

Ljubljana, 14. aprila - Oddelek za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta praznuje 20. obletnico delovanja. Kot so zapisali na Onkološkem inštitutu, se oddelek po zahtevnosti in kakovosti preiskav uvršča med vodilne centre na svetu. Potrebe po molekularni diagnostiki v onkologiji naraščajo, s tem pa tudi število prejetih vzorcev in kompleksnost analiz.