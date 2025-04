Slovenska karitas v sodelovanju z MZEZ doslej pomagala 9300 družinam v Ukrajini

Ljubljana, 14. aprila - Slovenska karitas je preko humanitarnega strateškega partnerstva z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Ukrajini od začetka vojne leta 2022 do lani namenila 1,8 milijona evrov humanitarne pomoči. Ob tem so s finančno in materialno podporo pomagali 9300 družinam in več kot 1000 otrokom omogočili dostop do rehabilitacije.