Velenjska občina pripravlja prvo strategijo ravnanja z odpadki

Velenje, 14. aprila - Na velenjski občini pripravljajo prvo strategijo ravnanja z odpadki, ki bo veljala do konca leta 2030. Pri tem bodo upoštevali tudi mnenja in predloge občanov, saj želijo sprejeti strategijo, ki bo zadoščala resničnim potrebam skupnosti. V ta namen bodo od torka do konca aprila med občani izvajali anketo, so danes sporočili z občine.