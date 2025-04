V postojnski občini v minulem letu zabeležili več odhodkov kot prihodkov

Postojna, 14. aprila - Občinski svetniki postojnske občine so se minuli teden seznanili s finančno sliko občine v minulem letu. Župan občine Igor Marentič je za STA povedal, da so zabeležili več odhodkov kot prihodkov, predvsem zaradi gradnje nove športne dvorane ob Srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli Postojna, ki naj bi bila zgrajena še letos.