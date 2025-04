NUK z oživljenimi fotografijami ljubljanskega potresa

Ljubljana, 14. aprila - Ob današnji 130. obletnici ljubljanskega potresa so v Narodni univerzitetni knjižnici (NUK) s pomočjo umetne inteligence pripravili obarvane fotografije posledic tega potresa in pripravili posnetek, ki fotografije oživlja. Uporabili so fotografsko in tiskano gradivo, ki ga hranijo v NUK, so danes povedali na novinarski konferenci.