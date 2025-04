Nove subvencije za trajno zaposlovanje mladih

Ljubljana, 14. aprila - Zavod za zaposlovanje je danes objavil povabilo za delodajalce za trajno zaposlovanje mladih. Program bo mladim omogočiti hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj ter dodatnih znanj in kompetenc. Delodajalci se lahko na vabilo odzovejo od 17. aprila do 28. februarja 2026 oz. do razdelitve sredstev.