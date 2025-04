Sporočilo uredništvom - soočenje kandidatov za rektorja UL ob 16. uri

Ljubljana, 14. aprila - Soočenje kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani (UL) Gregorja Majdiča in Irene Mlinarič Raščan pred drugim krogom rektorskih volitev v organizaciji Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani in Študentskega sveta UL bo danes ob 16. uri v zbornični dvorani rektorata UL na Kongresnem trgu 12, so sporočili iz Študentskega sveta UL.