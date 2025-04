ACH izrazit favorit DP, pri odbojkaricah negotovo

Ljubljana, 14. aprila - Do konca odbojkarskega državnega prvenstva so še zaključni boji malega in velikega finala. Pri moških se bosta v seriji na tri dobljene tekme merila ACH Volley in Alpacem Kanal, prva tekma bo na sporedu v torek, v ženski konkurenci pa bosta Calcit Volley in OTP banka Branik finalno serijo začela v sredo.