V Galeriji Equrna rdeče obdobje slikarke Metke Krašovec

Ljubljana, 15. aprila - V Galeriji Equrna bodo drevi odprli razstavo Med srečo in žalostjo - Rdeče obdobje slikarke Metke Krašovec (1941-2018). Slike iz njenega rdečega obdobja ustvarjanja ponazarjajo srečo in žalost, iz njih pa ni mogoče slišati glasov, ampak zvenenje barve in neslišni zvok rdeče svetlobe, so zapisali pri galeriji. Razstava bo na ogled do 30. maja.