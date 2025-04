Po zavzetju taborišča za razseljene na zahodu Sudana poročila o številnih mrtvih

Kartum, 14. aprila - Sudanske paravojaške sile (RSF) so v nedeljo sporočile, da so po dveh dneh silovitih spopadov prevzele nadzor nad taboriščem za razseljene v pokrajini Severni Darfur na zahodu države. Po podatkih humanitarnih organizacij je bilo v napadih ubitih najmanj sto civilistov, tudi številni otroci. Oblasti v Darfurju pa so poročale o več sto mrtvih.