Požar v hostlu na Poljskem terjal najmanj pet življenj

Katovice, 14. aprila - Na jugu Poljske je v nedeljo izbruhnil požar v hostlu, pri čemer je umrlo pet ljudi, 12 pa so jih uspeli rešiti, so sporočili lokalni gasilci. Požar se je hitro širil in zajel celo stavbo. Lastnik hostla domnevno ni imel dovoljenja za opravljanje dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.