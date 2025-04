Po obsežni prenovi bodo odprli zbirko Frick v New Yorku

New York, 15. aprila - Po obsežni prenovi, ki jo je vodila nemška arhitektka Annabelle Selldorf, bodo v New Yorku v četrtek odprli zbirko Frick. Zbirka se nahaja v dvorcu nasproti Centralnega parka na Manhattnu in je bila zaradi obnove, vredne 220 milijonov ameriških dolarjev (193 milijonov evrov), zaprta od leta 2020, poroča nemška tiskovna agencija dpa.